США бросились закупать российское мороженое

США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого, став крупнейшим его покупателем в мире. За первые три месяца года Штаты купили этого продукта почти на 4,7 миллиона долларов. Такие данные приводит «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
На втором месте (в стоимостном выражении) находится Китай, куда за январь-март было поставлено мороженого на 2,6 миллиона долларов, на 66 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По физическим объемам поставок второе место занимает Казахстан.
Также в топ-5 импортеров российского мороженого входят Монголия и Украина. Всего Россия отправила в другие страны 5,6 тысяч тонн мороженого (плюс 13 процентов) на 14 миллионов долларов (плюс 61 процент). Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что основные потребители — страны бывшего СССР. Востребованы за рубежом стаканчик (его называют «русский стаканчик») и «Лакомка».
Ранее россиянам предсказали рекордное потребление мороженого в текущем году. Объем потребления по итогам года может увеличиться на один процент — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.