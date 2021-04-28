Ученая создала замедляющее старение и улучшающее интеллект мороженое

Девушка-ученый из Польши Катаржина Школьницка разработала новый рецепт мороженого, которое способно замедлить процесс старения, улучшить самочувствие и повысить интеллектуальные способности, пишет The First News.

Сладкое лакомство, приготовленное из пахты, а не из молока или сливок, также становится более объемным и воздушным. Пахта — это обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока.

«Пахта обладает естественными эмульгирующими свойствами, которые позволяют производить натуральное мороженое без использования искусственных добавок», — пояснила Школьницка. Она отметила, что в десерте содержится много фосфолипидов, которые положительно влияют на организм, необходимы для правильного функционирования нервной системы и способствуют поддержанию концентрации внимания и процесса обучения.

Фосфолипиды снижают уровень холестерина в крови, обладают противовоспалительными свойствами и положительно влияют на функции нервной системы, а белки, содержащиеся в пахте, обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Школьницка добавила, что мороженое из пахты получается более питательным при низкой калорийности, к тому же обладает воздушной текстурой.

Ранее британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил раскрыл семь способов замедлить процесс старения. Он рассказал, что продлить жизнь помогут такие простые привычки, как регулярная небольшая физическая нагрузка, здоровый сон, отказ от пищевых добавок и увеличение доли овощей в рационе.