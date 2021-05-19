Россиян успокоили насчет дефицита мороженого

Ретейлеры успокоили россиян насчет возможного дефицита мороженого и сыров из-за новых правил маркировки. Такое заявление сделали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), передает ТАСС.

«Маркированная молочная продукция будет вводиться в оборот постепенно, поэтому никакого дефицита мы не ожидаем», — заверила руководитель рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова.

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В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Ленте.ру» рассказали, что уже промаркировано пять миллионов единиц мороженого, и оно появится на полках магазинов. «Кроме того, мороженое — это продукция длительного срока хранения и производители ежегодно накапливают запасы своей продукции перед высоким спросом в летний сезон», — уточнили в центре.

Обязательная маркировка сыров и мороженого стартует 1 июня.

Ранее в мае газета «Коммерсантъ» писала, что порядка 40 процентов производителей не успевают уложиться в срок. Задержки, которые могут составить несколько недель, объяснили проблемами с типографиями. В одной из них только начался монтаж оборудования, а в другой напечатанный код легко стирается пальцем.

Управляющий директор ООО «Юнилевер Русь» Андрей Семенов рассказывал, что запасов Unilever хватит на четыре недели, месяц простоя им компенсировать нечем. В «Чистой линии» также отметили, что остановка производства не даст вести регулярные поставки.