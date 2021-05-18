Российское мороженое случайно прославилось в Китае благодаря Путину

Мороженое «Кореновского молочно-консервного комбината» случайно обрело популярность в Китае благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил гендиректор предприятия Игорь Московцев.

По его словам, именно мороженое торговой марки «Коровка из Кореновки» покупал Путин на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Кроме того, в 2016 году президент привозил российское мороженое в подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Ханчжоу, а также в 2019 году, в день 66-летия китайского правителя.

Московцев утверждает, что их торговая марка не упоминалась, когда Путин подарил коробку мороженого Си Цзиньпину. По его словам, президент России и сам не знал, какое мороженое в коробке, но, вероятно, кто-то с китайской стороны обратил внимание на этикетку и запомнил бренд.

«Мы мороженым занимаемся с 2011 года, еще молодые производители на этом рынке. Но бренд "любимое мороженое Путина" использовали за нас», — отметил Московцев. Некоторое время спустя в Краснодарский край приехала делегация из КНР и попросила краевую администрацию показать комбинат, на котором делают «Коровку из Кореновки». Оказавшись на месте, гости первым делом спросили, почему их президенту подарили российское мороженное именно этого бренда.

Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную. Осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать Игорь Московцев Гендиректор «Кореновского молочно-консервного комбината»

Московцев посетовал на обратную сторону популярности в Китае — подделку продукции. Со временем китайские предприниматели открыли офис в Шанхае и начали производить мороженое из натурального сухого молока, используя в рекламе фотографии с Путиным, Медведевым и Московцевым. «Понадобились усилия, чтобы привести в чувство китайских партнеров», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого, став его крупнейшим покупателем в мире. На втором месте (в стоимостном выражении) находится Китай, куда за январь-март было поставлено мороженого на 2,6 миллиона долларов.