Россиянам посулили подорожание красной рыбы

Красная рыба в России дорожает год от года. Такое заключение сделал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Отраслевая наука не бьет тревогу по поводу состояния популяции этих рыб. Другая беда заключается в том, что они год от года дорожают. Хотя логика рынка подсказывает нам, что они должны дешеветь», — посулил он.

В связи с особенностью жизненного цикла добычу лососевых сравнивают по четным и нечетным годам. По сравнению с 2017 годом улов 2019-го вырос на 37 процентов, однако по сравнению с рекордным 2018-м сократился — 458 тысяч тонн. Осенью прошлого года цены на лосось взлетели из-за слабого улова.

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Ранее в понедельник, 27 января, стало известно, что российский Минсельхоз предложил включить горбушу и кету в перечень ценных видов рыбы. Это сделано для того, чтобы сохранить виды, а также условия воспроизводства рыбы и ее среду обитания.

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