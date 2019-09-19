Цены на лосося в России взлетели

Слабый улов стал причиной подорожания лосося в России. Для лидирующей по объемам вылова горбуши рост оптовых цен на Дальнем Востоке, основном регионе добычи, достиг 30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

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Там горбуша с головой стоит 125-127 рублей за килограмм, а в Центральной России ее стоимость доходит до 155 рублей. Кета, второй по распространенности вид лососевых, обойдется закупщикам на Дальнем Востоке в 210 рублей за килограмм — рост на 17 процентов. В Центральном округе за нее придется заплатить уже 250 рублей, что выше прошлогодних цен на 47 процентов. Нерка, еще более редкий вид, подорожала на 17 процентов.

Как рассказали участники рынка, добыча лососевых еще продолжается на Курильских острова и на юго-востоке Сахалина, но основной промысел, стартовавший 1 июня, уже закончен. Поэтому особенного влияния на стоимость лосося вылов дополнительных 2,5-5 тысяч тонн не окажет.

В связи с особенностью жизненного цикла добычу лососевых сравнивают по четным и нечетным годам. По сравнению с 2017 годом нынешний улов вырос на 37 процентов, однако по сравнению с рекордным 2018-м сократился — 458 тысяч тонн на 17 сентября против 645 тысяч тонн к концу месяца год назад.

Ранее сообщалось, что цены в России перестали расти с конца июля. В августе впервые с 2017 года зафиксирована месячная дефляция. За последнюю неделю цены упали на 0,1 процента.

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