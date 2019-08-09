Россиянам станет сложнее рыбачить

Озвучены новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года. Суть изменений раскрыл глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, ограничивается подводная охота, вводятся суточные нормы вылова, а любителям запретят ловить рыбу сетями. «Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых "китайских сетей"», — говорится в сообщении. Однако в виде исключения таким образом можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания. Планируется, что сети будут промаркированы.

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В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила о готовящемся ужесточении правил получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием. В Минприроды полагают, что существующий порядок получения документа — формальность, и это не подразумевает наличия у охотника необходимых навыков. Для потенциальных охотников могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в автошколах.

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