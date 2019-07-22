Россиянам усложнят доступ к оружию

В России собираются ужесточить правила получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минприроды. В ведомстве полагают, что существующий порядок получения документа — формальность, и это не подразумевает наличия у охотника необходимых навыков.

В Минприроды выступают за то, чтобы потенциальные охотники соответствовали требованиям охотминимума, под которым понимается знание основ биологии диких животных, правил охоты и техники безопасности при обращении с оружием. Речь может идти о полноценном экзамене по примеру того, что сдают в автошколах.

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Наличие проблем подтвердили в Росохотрыболовсоюзе: там считают, что в стране образовалась армия вооруженных людей, не имеющих представления о ценности животных. «Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность», — уточнили в ведомстве.

О необходимости ужесточения действующего порядка получения охотничьего оружия в 2018 году говорил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. «Человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый, и по охотничьему минимуму получить разрешение на оружие. Я считаю, что это надо менять», — заявлял министр.

Сейчас получить охотничий билет может любой дееспособный гражданин без судимости, знакомый с требованиями охотничьего минимума. Для его оформления необходимы паспорт и несколько фотографий, документ готовится несколько дней и действует бессрочно. Для получения разрешения на оружие такому обладателю билета нужны справки от врача и заключение комиссии об уровне знаний по технике безопасности использования и хранения охотничьего оружия.

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