Россиянам разрешат охотиться с луком

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник. Парламентарии отметили, что по действующему законодательству луки можно использовать только для занятий спортом. Нововведение позволит четко определить правовой статус лука как стрелкового метательного оружия.
В соответствии с новыми правилами покупать луки смогут россияне, у которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение оружия. Для получения соответствующей лицензии гражданам нужно будет пройти все необходимые экспертизы: психиатрическую, химико-токсикологическую и наркологическую. Такой подход обеспечит контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи.
«Предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы», — заключили авторы законопроекта.
В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующие поправки в Лесной кодекс начали действовать с 2019 года. Они разрешают заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для личного пользования.