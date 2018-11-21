Депутат захотел уточнить понятие «валежник»

Заместитель руководителя партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутат Олег Нилов намерен внести законопроект, уточняющий понятие «валежник». Об этом сообщает Regnum.

Так как понятия «валежник» ранее не было в законодательных актах, граждане не имеют четкого представления, можно ли считать валежником сухостой, ветровал и прочие понятия, отметил Нилов. По мнению парламентария, предлагаемая им мера поможет устранить «правовую неопределенность» и «двусмысленное толкование» термина.

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Агентство уточняет, что по закону валежник считается недревесным лесным ресурсом, так же как береста, пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапа, мох, камыш, лесная подстилка, тростник и прочее. Отмечается, что инициатива Нилова предполагает сужение возможностей для граждан запасаться ресурсами.

Закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд, вступит в силу с 1 января 2019 года. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд.

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