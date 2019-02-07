В России предложили разрешить охоту на животных в полуволе

В Госдуму планируют внести поправки к закону «Об охоте», позволяющие охотиться на животных в вольерах. Авторами законопроекта стали первый зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по природным ресурсам Максим Щаблыкин, пишет в четверг, 7 февраля, «Коммерсантъ».

По данным издания, документ позволит содержать и разводить животных в полувольных условиях, а также разрешит на них охотиться. Однако, чтобы вести подобную деятельность, будет необходимо получить охотохозяйственные соглашения и соответствующие разрешения.

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Проект закона позволит создавать любые охотничьи инфраструктуры, в частности питомники диких животных, вольеры или ограждения. Также указано, что сроки и способы добычи в таком случае индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут устанавливать самостоятельно.

Отмечается, что зоозащитники выступают против вольерной охоты. «Запрос на стрельбу из лука и арбалета очень большой среди охотников, так что, возможно, они хотят этим законопроектом также это легализовать», — пояснил эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин, подчеркнув, что на данный момент использование этих видов оружия запрещено.

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Как заметил глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких, документ может допустить контактную притравку, запрещенную законом годом ранее. «Если способы выбирает охотник, то они спокойно смогут выезжать в эти места и натравливать на животных собак», — считает он.

В то же время соавтор законопроекта Валуев подчеркнул, что нововведения, наоборот, пойдут дикой природе на пользу. «Опыт многих зарубежных стран показывает, что путем разведения в вольерных условиях также достигалось увеличение численности животных», — сказал политик, добавив, что разрешенные виды оружия прописаны в правилах и соответствующем законе и нельзя «что-то придумать, чего в них нет».

В декабре прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными, который был внесен в 2010 году. Согласно документу, полностью запрещается убийство животных под каким бы то ни было предлогом. Кроме того, закон запрещает держать дома, в барах и ресторанах диких зверей, а также обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собаками.

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