В России предложили разрешить охоту на животных в полуволе

В Госдуму планируют внести поправки к закону «Об охоте», позволяющие охотиться на животных в вольерах. Авторами законопроекта стали первый зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по природным ресурсам Максим Щаблыкин, пишет в четверг, 7 февраля, «Коммерсантъ».
По данным издания, документ позволит содержать и разводить животных в полувольных условиях, а также разрешит на них охотиться. Однако, чтобы вести подобную деятельность, будет необходимо получить охотохозяйственные соглашения и соответствующие разрешения.
Проект закона позволит создавать любые охотничьи инфраструктуры, в частности питомники диких животных, вольеры или ограждения. Также указано, что сроки и способы добычи в таком случае индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут устанавливать самостоятельно.
Отмечается, что зоозащитники выступают против вольерной охоты. «Запрос на стрельбу из лука и арбалета очень большой среди охотников, так что, возможно, они хотят этим законопроектом также это легализовать», — пояснил эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин, подчеркнув, что на данный момент использование этих видов оружия запрещено.
Как заметил глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких, документ может допустить контактную притравку, запрещенную законом годом ранее. «Если способы выбирает охотник, то они спокойно смогут выезжать в эти места и натравливать на животных собак», — считает он.
В то же время соавтор законопроекта Валуев подчеркнул, что нововведения, наоборот, пойдут дикой природе на пользу. «Опыт многих зарубежных стран показывает, что путем разведения в вольерных условиях также достигалось увеличение численности животных», — сказал политик, добавив, что разрешенные виды оружия прописаны в правилах и соответствующем законе и нельзя «что-то придумать, чего в них нет».
В декабре прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными, который был внесен в 2010 году. Согласно документу, полностью запрещается убийство животных под каким бы то ни было предлогом. Кроме того, закон запрещает держать дома, в барах и ресторанах диких зверей, а также обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собаками.