Россия
 
Последние новости
Россия заявила о возможном отравлении Магнитского диверсионным ядом
В квартире россиянина нашли тайники с женскими телами
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Тайский мальчик притворился девочкой и заработал родителям на дом
Украинский активист оправдал коррупцию необходимостью противостоять Кремлю
Британский генерал признал превосходство российского супероружия
В московском метрополитене оценили видео с лисой 
«Неловкий момент» в «Кто хочет стать миллионером» с Волочковой насмешил зрителей
Мужская вещь из прошлого века вновь стала трендом
Новости партнеров

Депутат предложить усилить охрану редких животных путем охоты на них

Перейти в «Мою Ленту»
Владислав Резник

Депутат Государственной Думы Владислав Резник предложил Министерству природы рассмотреть возможность разрешения трофейной охоты на животных из Красной книги в обмен на финансирование охраны исчезающих видов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в понедельник, 19 ноября.

«Это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет», — подчеркнул Резник.

По данным издания, 12 ноября инициатива парламентария обсуждалась на совещании с участием замглавы Минприроды Ивана Валентика. В результате было решено «проработать ее целесообразность». В ведомстве отметили, что в некоторых странах действительно существует такая система, однако не может идти речи о дозволении охотиться на животных «первого статуса редкости», подчеркнул он. Кроме того, в Минприроды подтвердили, что средств, которые выделяются из бюджета для охраны редких видов, недостаточно.

Между тем экологи раскритиковали предложение Резника. Доктор биологических наук Николай Железнов-Чукотский заявил, что нельзя называть каких-то особей малоценными для популяции. Сотрудник российского отделения Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер считает, что законодательство должно реформироваться уже после сбора средств и вычеркивания того или иного вида из списка исчезающих.

В 2013 году депутат Госдумы Олег Михеев предложил полностью запретить любительскую и спортивную охоту. Исключения предусматривались для народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Список трофеев может быть расширен
Из Красной книги России вычеркнули популярные у браконьеров виды животных
В Минприроды передумали называть свой приказ «херней»
Депутат Госдумы предложил полностью запретить охоту
Другие материалы рубрики
Россия00:0019 ноября
Владимир Сотников

«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»

Российский врач рассказал грустную правду о медицине. Его хотят признать больным
19:2718 ноября

Песков рассказал о занятиях Путина во время долгих перелетов

14:3418 ноября

Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Приморья

10:25Сегодня

Кремль отреагировал на обвинения польского премьера в угрозе Киеву

Россия00:0112 ноября

«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»

Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
08:46Сегодня

Депутат Красноярского края выпал из окна

06:11Сегодня

Памятник Сталину в Новосибирске установят вопреки отказу властей

04:01Сегодня

Маршрутки назвали самым опасным видом транспорта

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
10:5218 ноября

Власти Чечни рассказали об обстановке после взрыва смертницы

17:0017 ноября

Приморский чиновник лишился поста за недобросовестные поставки дров населению

16:2518 ноября

Проваленный учителями математики тест по математике обругали

Россия
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал грустную правду о медицине. Его хотят признать больным
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Депутат предложить усилить охрану редких животных путем охоты на них
Кремль отреагировал на обвинения польского премьера в угрозе Киеву
Все материалы
Мир
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Терезе Мэй предрекли день расплаты
При пожаре в Калифорнии стало меньше пропавших и больше погибших
Трамп удивился шуму вокруг убийства саудовского журналиста
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Украинский депутат сравнил обещания властей с аферами кота Базилио и лисы Алисы
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
В Донбассе приготовились к химической диверсии Киева
Россиянина развернули на границе с Украиной из-за георгиевской ленточки
ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского
Все материалы
Экономика
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Определены лучшие регионы для работающих пенсионеров
ЦБ ограничил обмен валюты для системы денежных переводов
Правительство предложило выделить миллиарды IT-компаниям
Россияне поголовно признались в необходимости экономить на еде
Все материалы
Силовые структуры
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина с обрезом и загадочными намерениями поймали у администрации Камчатки
Россия заявила о возможном отравлении Магнитского диверсионным ядом
На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку
Крабы в меню бандита-«цапка» объяснили географическим положением колонии
Все материалы
Наука и техника
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Британский генерал признал превосходство российского супероружия
SpaceX разрешили запустить 11943 спутника
Найдена новая звезда с «инопланетными мегаструктурами»
Российскому флоту предрекли «неизбежный обвал»
Все материалы
Спорт
Обесчестили
Как UFC поглотил своего главного конкурента
Боец MMA обвинил допинг-офицера в домогательствах
Бывший тренер «Спартака» напился и попался
Американский хоккеист назвал российских женщин чернобыльскими уродами
Нурмагомедов выступил против ночных клубов
19-летний футболист покончил с собой
Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз
Все материалы
Культура
Гарик СукачевГарик Сукачев — красивый и гордый
Секс, наркотики и рок-н-ролл — все как мы любим
Матье Кассовиц«Российские тюрьмы я представлял себе иначе»
Исламисты, ФСБ и сердце шпиона в самом популярном французском сериале
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
Шнуров в стихах назвал причину смерти Осина
Бард Борис Полоскин умер после тяжелой болезни
Пропавшее шесть лет назад полотно Пикассо нашли в Румынии
Джастин Бибер показал миру тайную жену
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Наркодилер-«Халк» с огромной шеей насмешил интернет
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Названы самые влиятельные блогеры года
Звезды телешоу оказались под угрозой смерти из-за ядовитых змей
Китай посулил десятки тысяч долларов за доносы о порно
Канадского журналиста побили на марше в поддержку трансгендеров в Киеве
Все материалы
Ценности
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Рождественский переполох
Как накраситься и что подарить в самый яркий праздник года
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Мужская вещь из прошлого века вновь стала трендом
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе
Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья
Все материалы
Путешествия
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата
Молодожены из России разбились на машине в Доминикане
Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана
Пассажирам показали облик капсульного плацкартного вагона
Все материалы
Из жизни
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Старушка месяц употребляла тяжелые наркотики и испугалась
Сотни итальянцев покинули дома из-за бомбы времен Второй мировой войны
Охотник подстрелил оленя с застрявшим в рогах трупом
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Все материалы
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Запрещенная автореклама
Посмотрите запрещенные рекламные ролики VW, Ford и BMW этого года
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Гоночный пикап Honda едва не столкнулся с автомобилем зрителя
Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown
Американец собрал коллекцию 700 классических японских машин
Все материалы
Дом
«Живу как обсос»
Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Любители жизни на природе устроили ипотечный бум под Москвой
Все материалы