Депутат предложить усилить охрану редких животных путем охоты на них

Депутат Государственной Думы Владислав Резник предложил Министерству природы рассмотреть возможность разрешения трофейной охоты на животных из Красной книги в обмен на финансирование охраны исчезающих видов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в понедельник, 19 ноября.

«Это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет», — подчеркнул Резник.

По данным издания, 12 ноября инициатива парламентария обсуждалась на совещании с участием замглавы Минприроды Ивана Валентика. В результате было решено «проработать ее целесообразность». В ведомстве отметили, что в некоторых странах действительно существует такая система, однако не может идти речи о дозволении охотиться на животных «первого статуса редкости», подчеркнул он. Кроме того, в Минприроды подтвердили, что средств, которые выделяются из бюджета для охраны редких видов, недостаточно.

Между тем экологи раскритиковали предложение Резника. Доктор биологических наук Николай Железнов-Чукотский заявил, что нельзя называть каких-то особей малоценными для популяции. Сотрудник российского отделения Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер считает, что законодательство должно реформироваться уже после сбора средств и вычеркивания того или иного вида из списка исчезающих.

В 2013 году депутат Госдумы Олег Михеев предложил полностью запретить любительскую и спортивную охоту. Исключения предусматривались для народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.

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