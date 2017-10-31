В Минприроды передумали называть свой приказ «херней»

Министерство природных ресурсов России изменило название файлов, прикрепленных к проекту приказа «О внесении изменений в правила охоты». Из них убрали нецензурное слово. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

30 октября Минприроды разместило на сайте проект своего приказа, к которому были приложены два файла под названиями «R:\херня\проект приказа» и «R:\херня\пояснительная». В таком виде документы провисели на портале около суток, после чего их переименовали.

В самом приказе предлагается уточнить правила охоты, утвержденные министерством в ноябре 2010 года. В частности, речь идет о сроках весенней охоты в регионах.

Ранее электронная приемная Госдумы не зарегистрировала жалобу женщины, проживающей на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Сайт расценил вторую часть фамилии военного как мат.