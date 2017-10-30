Приемная Госдумы расценила фамилию маршала СССР Блюхера как ругань

Электронная приемная Госдумы не приняла жалобу жительницы Санкт-Петербурга Алины Беляевой, потому что в качестве адреса она указала проспект Маршала Блюхера. Сайт распознал последние буквы в названии улицы как мат. Об этом женщина сообщила в паблике «Красивый Петербург | Калининский район» «ВКонтакте».

«Ох уж, эти электронные приемные! Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова "хера", из-за которого программа не пропускает письмо», — написала жительница города.

Как оказалось, слово было в адресе. «То есть, в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например так: "какого Блюхера вы тут творите?!"» — отметила женщина.

В комментариях пользователи предложили написать адрес на латинице «для большего патриотизма».

Издание «Бумага» также попыталось отправить жалобу с упоминанием проспекта Маршала Блюхера в тексте письма — результат был аналогичным: приемная ошибочно нашла в письме нецензурную лексику.

Василий Блюхер — советский военный, государственный и партийный деятель. Титул маршала Советского Союза он получил в 1935 году. В 1938 году был арестован в ходе массовых репрессий, умер в Лефортовской тюрьме. Посмертно реабилитирован в марте 1956 года.