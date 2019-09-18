В России зафиксировали снижение цен

В России снова снизились потребительские цены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстата.

Сильнее всего за неделю с 10 по 16 сентября подешевела плодово-овощная продукция. Например, морковь подешевела на 5,3 процента, лук репчатый — на 4,9 процента, картофель — на 4,3, а помидоры на 2,5 процента. «Цены на крупу гречневую выросли на 0,6 процента, консервы мясные, сметану, яйца куриные — на 0,3 процента, рис — на 0,2 процента. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Восточный рывок Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы

Снижение цен фиксировали также в конце августа. Тогда сильнее всего подешевели томаты — на 8,7 процента. В среднем по категории плодоовощной продукции снижение составило 3,9 процента. Также упали цены на сахарный песок (минус 0,9 процента), баранину (минус 0,5 процента), молоко (минус 0,4 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!