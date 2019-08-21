Цены в России опять упали

В России зафиксировано снижение потребительских цен. С 13 по 19 августа дефляция составила 0,09 процента, говорится в материалах Росстата.

Эта неделя стала третьей подряд, когда наблюдается такая динамика. В период с 6-го по 12 августа снижение составило 0,06 процента. За неделю до этого Росстат зафиксировал дефляцию в 0,01 процента. В последний раз цены в России росли с 16-го по 22 июля, то есть три недели назад. В годовом выражении инфляция на 19 августа снизилась до 4,4 процента с 4,6 процента на конец июля.

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Сильнее всего подешевели томаты — на 8,7 процента. В среднем по категории плодоовощной продукции снижение составило 3,9 процента. Также упали цены на сахарный песок (минус 0,9 процента), баранину (минус 0,5 процента), молоко (минус 0,4 процента).

В то же время дороже в среднем стали яйца (плюс 1,2 процента), пшено (плюс 0,6 процента), рис (плюс 0,4 процента), рыба (плюс 0,3 процента), говядина, мясо кур, макаронные изделия (плюс 0,2 процента). Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 4,3 процента, но глава ведомства Максим Орешкин уже рассказал, что его пересмотрят на уровне ниже четырех процентов. Предполагается, что министерство представит его в течение недели. У Центробанка действующий прогноз по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7 процента.

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