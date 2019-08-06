В России подорожали валидол и корвалол

В июле 2019 года цены на валидол и корвалол в России выросли на 1-1,4 процента, сообщает Росстат.

Кроме того, поднялись цены на йод (на 3,1 процента), настойку пустырника, валокордин, таурин и другие медикаменты (на 0,5-0,9 процента).

Валидол в России дорожает уже больше семи месяцев подряд, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас в Москве одна упаковка из 20 таблеток стоит от 36 до 107 рублей.

Помимо медикаментов, в июле подорожали сигареты с фильтром, новые машины, фотоаппараты, спички, тетради, хозяйственное мыло и другие непродовольственные товары (на 0,5-1 процент), отмечает Росстат.

При этом на 0,6-0,9 процента упали цены на сотовые телефоны и смартфоны, электроутюги и свежие цветы. Среди медикаментов подешевели левомеколь (на 0,9 процента) и эссенциале форте Н (на 0,5 процента).

На продовольственные товары цены за месяц снизились на 0,3 процента, плодоовощная продукция подешевела на 3,9 процента. К примеру, снизилась стоимость белокочанной капусты (на 25,3 процента), огурцов (на 14,7 процента), свеклы (на 8,8 процента), репчатого лука (на 7,9 процента), картофеля (на 6,7 процента). Морковь и бананы подешевели на 4,4 процента, виноград — на 4 процента. В свою очередь, цены на яблоки поднялись на 5,3 процента, апельсины подорожали на 1,3 процента.

В июле инфляция в годовом выражении замедлилась на 4,6 процента, отмечает «Коммерсантъ». В месячном выражении рост цен составил 0,2 процента.

В мае Минпромторг предложил запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, при производстве корвалола и валокордина. Такая мера приведет к росту цен на эти лекарства, так как производители станут использовать фармацевтический спирт, отмечали эксперты.

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