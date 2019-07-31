В России упали цены

В России зафиксирована дефляция — снижение потребительских цен, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Такое явление наблюдается впервые за последние два года.

По данным Росстата, снижение цен за неделю с 23 по 29 июля составило 0,1 процента. Тем не менее, с начала июля индекс потребительских цен (берется за основу при расчете инфляции) вырос на 0,2 процента, с начала года — на 2,4 процента.

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Сильнее всего за последнюю полную неделю июля подешевели свежие огурцы (на четыре процента). Также снизились цены на картофель (на 3,3 процента), морковь (3,2 процента), лук репчатый (2,5 процента), сахар-песок (1,2 процента), свежую белокачанную капусту (0,6 процента), масло подсолнечное (0,3 процента), колбасу полукопченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, гречневую крупу (все — на 0,2 процента), на пастеризованное и стерилизованное молоко и вареную колбасу (все — на 0,1 процента).

Цены на некоторые продукты, напротив, выросли. Сильнее всего — на свежие помидоры (на 1,7 процента). Стоимость бензина и дизельного топлива за неделю выросла на 0,1 процента.

Ранее Центробанк отмечал, что инфляция в России в годовом выражении остается в пределах целевого значения в четыре процента. Этого удается добиться, в основном, за счет низкого потребительского спроса со стороны населения, констатировал регулятор.

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