В нехватке икры для россиян обвинили плохую путину

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков пообещал, что проблема с дефицитом красной икры и ее нехваткой в магазинах решится к осени. Министр указал, что цены снизятся, когда увеличится предложение, сообщает РИА Новости.

По его словам, в проблеме виновата плохая путина прошлого года, продукцию которой распродали слишком рано. При этом Чекунков заметил, что в 2021-м ситуация другая — «рыбаки довольны, говорят, что икрой накормят всех».

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Чиновник подчеркнул, что искусственно регулировать рынок сложно, в Советском Союзе такие предложения приводили только к дефициту, чего допустить нельзя. Он рассказал, что в настоящее время в регионе обновляется рыболовецкий флот, строятся заводы на берегу, а значит, вскоре увеличится улов и местные рынки удастся насытить.

Комментировать ситуацию Чекункову пришлось после сообщений о том, что на Сахалине икру горбуши и симы начали продавать по 10 тысяч рублей за килограмм, цена на рынках Приморья доходит до 9 тысяч рублей, а в некоторых торговых центрах Владивостока ее не достать. Два года назад икра в Приморье стоила практически в два раза дешевле.

Ранее сообщалось, что Россия с 2016-го по 2020 год практически вдвое увеличила экспорт икры. В прошлом году поставки выросли на 12 процентов, а наибольший рост спроса на продукт из России зафиксирован в США — с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020-м.