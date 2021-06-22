США бросились закупать российскую икру

Россия значительно нарастила объем продаж икры на экспорт. С 2016 по 2020 год он увеличился почти вдвое, рост составил 96,7 процента (до 1213 тонн). Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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В прошлом году поставки выросли на 12 процентов по сравнению с 2019 годом. Самый большой прирост спроса на российскую икру за пять лет зафиксирован в США. Американцы бросились закупать этот товар, поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году (рост на 640 процентов). Таким образом, США вошли в десятку покупателей российской икры. Лидерство удерживает Украина, далее идут Белоруссия и Казахстан.

Эксперты считают, что главной экспортной подкатегорией по итогам текущего года окажется белая икра. Она опередит красную по объему поставок благодаря широкому вкусовому и ценовому диапазону, уверены они. По итогам прошлого года экспорт белой икры вырос на 25 процентов, до 663 тонн.

К ней относится икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака. В 2020 году на белую икру пришлось 55 процентов экспорта всей категории в натуральном выражении.

С 2016 по 2019 годы поставки российской икры в Китай увеличились на 365 процентов. Самый нишевый продукт — черная икра (доля в объеме экспортных поставок равна 0,2 процента). Ее основными покупателями, наравне с Казахстаном и Белоруссией, стали Сингапур, Канада, Австралия и Корея.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру достигли максимума за десять лет. Один килограмм лососевой икры подорожал на 30 процентов.