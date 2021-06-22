Экономика
 
Последние новости
Путин обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году
В Москве зафиксирован суточный рекорд смертей из-за коронавируса
Черчесова посчитали лучшим тренером после вылета сборной России с Евро
Матвиенко сделала прививку от COVID-19 назальной вакциной
Прокурор запросил 15 лет тюрьмы для бывшего соперника Лукашенко
В сети высмеяли бодибилдера-женоненавистника из Tinder
Власти Москвы предложили ввести новые штрафы для автомобилистов 
В России выявили максимальное с февраля число смертей пациентов с COVID-19
Названа сумма призовых сборной России за выступление на Евро
Назван главный симптом коронавируса у привитых
Новости партнеров
Прослушать новость

США бросились закупать российскую икру

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Россия значительно нарастила объем продаж икры на экспорт. С 2016 по 2020 год он увеличился почти вдвое, рост составил 96,7 процента (до 1213 тонн). Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В прошлом году поставки выросли на 12 процентов по сравнению с 2019 годом. Самый большой прирост спроса на российскую икру за пять лет зафиксирован в США. Американцы бросились закупать этот товар, поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году (рост на 640 процентов). Таким образом, США вошли в десятку покупателей российской икры. Лидерство удерживает Украина, далее идут Белоруссия и Казахстан.

Эксперты считают, что главной экспортной подкатегорией по итогам текущего года окажется белая икра. Она опередит красную по объему поставок благодаря широкому вкусовому и ценовому диапазону, уверены они. По итогам прошлого года экспорт белой икры вырос на 25 процентов, до 663 тонн.

К ней относится икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака. В 2020 году на белую икру пришлось 55 процентов экспорта всей категории в натуральном выражении.

С 2016 по 2019 годы поставки российской икры в Китай увеличились на 365 процентов. Самый нишевый продукт — черная икра (доля в объеме экспортных поставок равна 0,2 процента). Ее основными покупателями, наравне с Казахстаном и Белоруссией, стали Сингапур, Канада, Австралия и Корея.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру достигли максимума за десять лет. Один килограмм лососевой икры подорожал на 30 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские цены на красную икру достигли максимума за десять лет
В Росрыболовстве оценили возможность дефицита красной икры
США бросились закупать российское мороженое
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
17:47 9 июня

В российском регионе погибли миллионы пчел

10:3919 июня

Эксперт объяснил невозможность России отказаться от доллара

08:2219 июня

Россияне назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
05:0019 июня

Определена плата за нежелание делать экономику «зеленой»

04:0519 июня

Производители шоколада избежали наказания за детское рабство

03:1819 июня

В США выпустят монеты с известными женщинами

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
02:0219 июня

Маленькие видео принесли большой доход владельцу TikTok

01:2219 июня

В США выдадут бездомным по 1250 долларов просто так

01:0019 июня

В Великобритании рассказали о торговой катастрофе

Россия
В центре Гамалеи назвали минимальный срок сохранения иммунитета после «Спутника V»
«Все эти ужасы происходили вот здесь»
Что россияне помнят о Великой Отечественной войне спустя 80 лет с ее начала
Власти Подмосковья отметили рост экспорта медицинских товаров
«Я для тебя вальс станцую, только не умирай»
Маленькая Злата дала маме обещание, что сможет ходить. Ей нужна ваша помощь
Появились подробности смертельного нападения медведя на российских туристов
В Кремле заявили о неизбежной повторной вакцинации от коронавируса.
Кому нужно будет сделать еще одну прививку?
Жители Ялты отказались покидать свои затопленные дома
Все материалы
Мир
Названа единственная уступка Байдену от нового президента Ирана
Статья Путина о начале Великой Отечественной войны выйдет в газете Zeit
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на сей раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Названо число забывших о пенсии россиян
Россияне начали скупать электромобили
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Билайн» разработал мобильное приложение для заботы о близких
«Третья волна: регионам нужна поддержка».
О том, как население ощущает себя во время пандемии
С Северного Кавказа рекомендовали не взыскивать долги
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности лечения певицы МакSим
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Полунин рассказал об отношении к татуировке с Путиным
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Умер заразившийся коронавирусом гитарист группы «Тату»
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущую Опру Уинфри обвинили в использовании «слабовольного» принца Гарри
Умер журналист Анатолий Лысенко
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Женщина случайно опубликовала интимное фото и решила изменить свою жизнь
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 19 килограммов за четыре месяца и рассказала о своем похудении
Мужчина воспользовался бритвой соседа и чуть не лишился лица
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Семья лишилась семи миллионов рублей из-за забывчивости
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Суп оказался в списке вредных для пищеварения продуктов
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Все материалы
«Заряженную» Hyundai Elantra N раскрыли на официальных снимках
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Представлен обновленный Dacia Duster
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Появились изображения коляски для мотоцикла Aurus
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
В России снова подорожали автомобили Hyundai
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы