В Росрыболовстве оценили возможность дефицита красной икры

В Росрыболовстве заявили, что в России не прогнозируется возможность дефицита красной икры, поскольку лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, оценивая рост цен на красную икру.

«Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей», — отметили в Росрыболовстве.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на данные Росстата, что цены на красную икру существенно выросли за последний год. Один килограмм лососевой икры подорожал на 30 процентов.

В апреле цена составила 4,7 тысячи рублей — это абсолютный рекорд как минимум с 2011 года. Отмечается, что икра непрерывно дорожает с июня прошлого года. Впервые планку в четыре тысячи рублей она преодолела в ноябре 2020 года.