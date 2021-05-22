Российские цены на красную икру достигли максимума за десять лет

Цены на красную икру существенно выросли за последний год, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Один килограмм лососевой икры подорожал на 30 процентов.

В апреле цена составила 4,7 тысячи рублей — абсолютный рекорд как минимум с 2011 года. Отмечается, что икра непрерывно дорожает с июня прошлого года. Впервые планку в четыре тысячи рублей она преодолела в ноябре 2020 года.

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Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. При этом президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев признал, что оптовые цены также выросли за год на 50 процентов.

Управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал, что красная икра — сезонный продукт, который традиционно дорожает в апреле-мае, когда запасы заканчиваются. Однако управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк считает, что резкое подорожание икры в этом году — результат небольшого улова лососей на Дальнем Востоке, главном регионе добычи.

В августе 2020 года сообщалось, что в России производство красной икры может снизиться на 25-30 процентов из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. Тогда поставщики утверждали, что сокращение улова грозит резким ростом цен на 20-60 процентов.