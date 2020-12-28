Россиянам дали советы по выбору красной рыбы

Специалисты Роскачества дали советы по выбору соленой красной рыбы к празднику и рассказали, на что нужно обращать внимание перед покупкой. Указания перечислены в исследовании, копия которого есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Самое главное — обратить внимание на цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, не тусклый, без "ржавчины" — коричневых или желтых пятен, свидетельствующих зачастую об окислении жира», — уточнили эксперты. Также важно, чтобы поверхность продукта была чистой, на ней не должно быть повреждений или следов заветривания, налета и желтизны.

Красная рыба может быть изготовлена из охлажденного или замороженного сырья, в идеале в составе должна быть только рыба и соль. Наиболее правильным выбором в Роскачестве назвали филе в вакуумной упаковке.

Ранее в декабре россиянам дали советы по выбору красной икры. При покупке стоит отдавать предпочтение продукту в упаковке с маркировкой ГОСТ, изготовленному в местах традиционного лова рыбы — на Камчатке и Сахалине — и произведенному с мая по октябрь. Продукт в жестяной банке должен иметь номер, при этом он должен быть выбит наружу, а не внутрь.

Что касается шампанского, то тут нужно обращать внимание на этикетку. Надпись «газированный винный напиток» должна предостеречь от покупки, поскольку в состав такого напитка входят вода и ароматизаторы.