Синоптик назвал причины наводнения в Германии

После произошедшего в Германии наводнения число погибших превысило 100 человек, более тысячи человек считаются пропавшими без вести. «Лента.ру» пообщалась с ведущим специалистом центра погоды «Фобос» Михаилом Леусом и выяснила причину стихийного бедствия.

В Twitter-аккаунте издания Bild сообщается, что число подтвержденных жертв наводнения в Германии увеличилось до 80, пропавшими в жилом округе Арвайлер числятся более 1,3 тысячи человек.

Представители местных полицейских органов опасаются, что это не итоговое число погибших и по мере спасательных работ обнаружится больше тел. Известно о перекрытых водой дорогах и улицах — именно из-за того, что спасательные службы не могут добраться до некоторых населенных пунктов, пропавшими числятся такое большое число людей.

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Власти задействовали дополнительные силы военных для устранения последствий катастрофы: известно, что за последние сутки в работу включились более 850 военнослужащих.

Синоптик: Причина наводнения — в неровном рельефе региона

Леус в беседе с «Лентой.ру» отметил, что подобная ситуация может случиться в любом регионе, который находится достаточно близко к побережью и имеет неровный рельеф.

«Этот циклон образовался на картах еще 11 числа. Это было воскресенье. Немецкие метеорологи назвали его Bernd. Он закачивал потихонечку влагу из северной части Атлантики, накапливал ее и 14-го или 15-го разродился. За эти дни местами выпало до 240 миллиметров осадков. Это где-то около трех месячных норм. Там очень похож рельеф на наши регионы. С одной стороны, много влаги из-за близких морей, с другой стороны — это горные и предгорные районы. То есть вода успевала набраться и разогнаться на этих склонах», — поделился синоптик.

По прогнозам Леуса, вода в регионе уйдет достаточно быстро, поскольку он находится не на равнинном участке. Он сообщил, что Bernd уже ослабел.

«Уже вчера немецкая метеорологическая служба сняла все ограничения, связанные с опасностью погоды, и вчера во второй половине дня погода уже никому не угрожала в плане гроз и дождей. Оставалась сложной ситуация из-за уже возникших подтоплений и того, что вода продолжала стекать с гор», — отметил специалист.

Резюмируя, Леус отметил, что Немецкая метеослужба (DWD) вовремя публиковала все сообщения о сильных дождях и грозах.

Ранее издание Bild сообщало, что прошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов.