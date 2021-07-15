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Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наводнением

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Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ
Владимир Путин выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением в Германии

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью людей при наводнении в Германии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — говорится в тексте телеграммы.

Также Путин попросил передать слова поддержки людям, потерявшим своих родных и близких из-за стихийного бедствия. Кроме того он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при наводнении.

В четверг, 15 июля, в Германии произошло смертельное наводнение из-за сильных ливней. Вода поднялась на 5,75 метра от нормального уровня, что выше предыдущего разгула стихии на 2 метра. В результате катастрофы были разрушены десятки домов. По последним данным, число жертв достигло 42.

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