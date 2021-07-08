Доказана вина человечества в глобальных катастрофах

Новое исследование о причинах экстремальной непогоды по всему миру доказало, что ключевым фактором глобальных катастроф с природой выступает деятельность человека. Увеличение объема осадков, учащение наводнений и оползней стали следствием загрязнения воздуха вредными выбросами, указано в отчете Калифорнийского университета, опубликованном в журнале Nature Communication.

Ученые с помощью машинного обучения проанализировали климатические данные со всего мира. По результатам отчета, за последние годы выросло предельное количество осадков и дней с очень сильными дождями, которые разрушительно влияют на инфраструктуру городов и окружающую среду. Практически во всех случаях главной причиной природных катаклизмов была деятельность людей, сопровождающаяся выбросом парниковых газов.

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«Предыдущие попытки обнаружить влияние человека на экстремальные осадки не включали неопределенность модели и ограничивались конкретными регионами и наборами данных. Используя методы машинного обучения, которые способны учесть все неопределенности и найти временные закономерности, мы обнаружили след человека во всех наблюдениях за климатом, что становится доказательством вины людей в глобальных проблемах с осадками», — указано в исследовании.

Авторы отчета готовы продолжить изучение глобального климата при помощи искусственного интеллекта, чтобы выявлять конкретные причины тех или иных погодных аномалий, планировать меры адаптации человечества к изменениям.

Сотрудник Оксфордского университета Сихан Ли прокомментировала новое исследование и заявила журналистам The Guardian, что мир столкнулся с ростом глобальной температуры на 1,2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Если потепление продолжит усиливаться, то эпизодов с экстремальными ливнями и, напротив, засухами станет больше.

Сильные дожди в одних частях мира и засуха в других с начала лета успели нанести серьезный вред жителям почти всех стран мира. В Сочи 4 июля вышла из берегов река Херота, из-за чего в Краснодарском крае подтопило несколько сотен домов. А из-за аномальной жары в Канаде выросла смертность людей.