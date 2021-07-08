Россиянин побывал в Крыму после ливней и описал поездку фразой «я в ауте»

Россиянин побывал в Крыму и рассказал о последствиях сильных ливней — свое путешествие он описал фразой «я в ауте». Впечатлениями от поездки мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, после дождей море в курортном городе Коктебель стало мутным и грязным, в воде плавает мусор. Также блогер запечатлел размытые дорожки, ведущие на пляж и разбитую набережную. Мужчина отметил, что такую картину можно наблюдать не где-то на окраине, а в самом центре возле «приличных» четырехзвездочных отелей.

«Преодолев этот грязевой квест, мы спустились к морю мыть шлепанцы, потому что на них налипли такие куски грязи, что идти на набережную было стыдно», — описал происходящее путешественник.

Выйдя на центральную набережную, турист поразился контрастом — прогулочная зона была чистой, со всех сторон ее окружали летние кафе, магазины и ларьки с фруктами. «Цивилизация в Коктебеле есть!» — восторженно написал блогер.

Однако мужчина был неприятно удивлен большим количеством отдыхающих — поток людей не кончался, некоторые туристы были в состоянии алкогольного опьянения, а о социальной дистанции «и речи не было».

Ранее в июне стало известно, что россияне массово устремились на курорты Крыма после недавнего наводнения. Власти Ялты заявили, что многие туристы специально купили билеты, чтобы прилететь в регион и поучаствовать в ликвидации аварий.

