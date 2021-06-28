Туристы массово устремились в Ялту после наводнения

Власти Ялты сообщили, что туристы массово устремились в регион после недавнего наводнения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава администрации города Янина Павленко.

Как отметила Павленко, сейчас наблюдается большой приток туристов в город. По ее словам, люди специально купили билеты, чтобы прилететь в регион и поучаствовать в ликвидации аварий после недавнего наводнения на юге России.

«Это такой новый вид туризма в России — экстрим на стихийное бедствие», — пояснила глава администрации Ялты. Также Павленко добавила, что последствия наводнения в курортном городе практически полностью устранены — центральные улицы и набережная восстановлены.

«Не считая, конечно, отдельные улицы и поселки, где до сих пор идут серьезные работы по наведению порядка», — сообщила Павленко.

25 июня запрет на купание в Черном море на пляжах в центре Ялты был продлен на неделю. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, касательно качества воды в центре Ялты сложилась самая тяжелая ситуация.