Переполненный туристами после наводнения в Сочи пляж попал на видео

Переполненный туристами после недавнего наводнения в Сочи пляж попал на видео и удивил россиян. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт sochi_live, освещающий события региона.

На кадрах видно, как толпы туристов отдыхают на всей территории пляжа «Чайка». Часть из них расположилась на лежаках, другие разместились на полотенцах на песке — между людьми практически отсутствует свободное пространство.

«Народу прибавляется — как в муравейнике. Борьба за каждый сантиметр. Люди ложатся так, что к морю вообще не пройти», — комментирует произошедшее автор ролика.

Видеозапись вызвала удивление пользователей в сети. «Ой, пережду я это лето, одним сантиметром больше…», «Пусто как-то», «Классный отдых… И недорогой…», «Места хватит всем!», — оставили они такие комментарии.

5 июля власти Сочи приняли решение закрыть городские пляжи для посещения из-за непогоды и штормового предупреждения. Также на прибрежных территориях было усилено дежурство спасателей, которые участвовали в расчистке обломков.