Переполненный туристами пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян

Переполненный туристами Олимпийский пляж в Сочи попал на видео и вызвал удивление россиян в сети. Кадры, снятые очевидцем, были опубликованы в Instagram-аккаунте @sochi.24, который освещает события региона.

На записи видно, что отдыхающие заполонили все пространство пляжа. Помимо занятых лежаков, сотни туристов расположились на полотенцах на берегу практически вплотную друг к другу, не соблюдая социальной дистанции, множество людей купаются в море.

«Посмотрите на количество людей на пляжах Олимпийского парка. С каждым днем их становится все больше и больше», — говорит автор видео за кадром.

В комментариях мнения россиян разделились. «Пляжи не забиты так, все нормально. Зачем пугать народ?», «Пляжи загружены, но все загорают, места всем хватает», «Пляжи пустые, народу очень мало», «Сегодня были на пляже, специально ходили, нет там столько народа», — возмутились некоторые комментаторы. «Я утром на пляже в Имеретинке была. Народу очень много», «В Лазаревском именно так, как на видео», «В Сочи всегда много людей», «Нашли чем удивить... Каждый год так», — подтвердили обстановку на пляже другие пользователи.