Посыпали пеплом

Как связаны между собой «катастрофа бронзового века», арабские завоевания, смута в России в XVII веке и покорение Дикого Запада в США в XIX веке? Как сейсмическая активность на Земле влияла на историю нашей цивилизации? Грозит ли нам в обозримом будущем вулканический коллапс? «Лента.ру» выяснила, насколько сильно человечество зависит от природных условий.

Кризис — это форма эволюции любой системы. Человеческая цивилизация так устроена, что внезапные внешние шоки сначала приводили к тяжелым или даже катастрофическим последствиям, но их преодоление давало людям возможность не только выжить, но и более продуктивно развиваться. Особенно это касается того, как на судьбе человечества сказались крупномасштабные стихийные бедствия. Например, извержения супервулканов.

Тем не менее в научной среде до сих пор не пришли к единому мнению о влиянии вулканической активности на климат и, соответственно, на человеческую цивилизацию.

Первый пошел

Наиболее ожесточенные споры ученые ведут о последствиях извержения вулкана Тоба на Суматре, которое произошло примерно 75 тысяч лет назад. Огромный слой вулканических осадков накрыл Юго-Восточную Азию, территорию Китая и Индии, его следы нашли даже в Африке. Одни исследователи уверены, что это чуть не погубило все человечество. Согласно теории «бутылочного горлышка», численность африканской популяции людей в это время сократилась в десять раз: со ста тысячи до десяти тысяч. Считается, что именно в это время человек вышел за пределы Африки.

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Другие ученые полагают, что нельзя преувеличивать тяжесть последствий извержения Тобы. Есть косвенные свидетельства, что в Восточной Азии люди жили как до катастрофы на Суматре, так и после нее. По расчетам различных исследователей, на планете тогда похолодало «всего» в пределах от полутора до трех градусов, и виной тому не столько вулканическая активность, сколько наступление очередного ледникового периода. И хотя споры об этом до сих пор продолжаются, в любом случае после извержения Тобы выжили только те представители человеческой популяции, которые смогли приспособиться к условиям вулканической зимы.

Эгейская Атлантида

О крупнейшей геологической и политической катастрофе древнего мира до сих пор мало что известно. В середине первого тысячелетия до нашей эры в Восточном Средиземноморье доминировала крито-минойская цивилизация, контролирующая торговлю и морские коммуникации в регионе. Судя по археологическим данным, это было весьма развитое общество бронзового века — минойцы умели строить не только большие корабли, но и многоэтажные каменные дома с канализацией и водопроводом.

Все изменилось примерно в 1628 году до нашей эры, когда остров Стронгиле (в переводе «Круглый») в Эгейском море разорвало на части колоссальным вулканическим взрывом. По некоторым современным оценкам, мощность извержения была сопоставима с 200 тысячами атомных бомб, сброшенным на Хиросиму. После выброса пепла, лавы и газов вулкан обрушился в море, оставив после себя глубоководную кальдеру, окруженную кольцом островов нынешнего архипелага Санторини (Тира). Многометровая волна цунами ударила по густонаселенному северному побережью Крита. Облако вулканического пепла накрыло не только бассейн Эгейского моря, но и достигла Египта и Малой Азии.

Санторини Фото: imagebroker.net / Globallookpress.com

Крито-минойская цивилизация после этого так и не оправилась. Вскоре в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке случилась «катастрофа бронзового века» — тяжелый и болезненный переход от эпохи бронзы к железному веку. Регион пережил нашествие «народов моря», о чьем происхождении до сих пор спорят историки. Помимо Крита, свое прежнее значение утратил Древний Египет, погибла Хеттская держава, были разрушены ранее процветающие прибрежные средиземноморские города Угарит в Сирии и Микены в Пелопоннесе. В истории Древней Греции наступили «темные века», предшествующие будущему расцвету эллинской античности. После «катастрофы бронзового века» некогда великая цивилизация региона была повержена, но не раздавлена. Выжившие после краха прежнего уклада жизни народы, пройдя через тяжелейший кризис и сложную трансформацию, положили начало эпохе железного века.

Византийский кошмар

В первой половине VI века Византия была пике своего могущества. Император Юстиниан I, под чьей властью находились Египет, Малая Азия, Палестина и Сирия, был полон амбициозных планов — ему удалось отвоевать у варваров Италию, южную Испанию и почти всю Северную Африку. В декабре 537 года в Константинополе торжественно освятили только что построенный по указу Юстиниана величественный собор Святой Софии. Казалось бы, еще немного, и прежняя Римская империя возродится из пепла, вернув себе былое величие.

Но этого не случилось — и не последнюю роль в этом, скорее всего, сыграли климатические изменения. Письменные источники фиксируют резкое похолодание в Северном полушарии в 535-536 годах. Например, в «Церковной истории» Иоанна Эфесского отмечается: «Солнце потемнело, а его темнота длилась в течение 18 месяцев. Каждый день оно светило только по четыре часа, но этот свет был лишь слабой тенью. Все думали, что Солнце больше никогда не засияет в полную силу». Через несколько лет — новая беда: империю поразила опустошительная эпидемия бубонной чумы, вошедшая в историю как юстинианова чума. В одном только Константинополе погибла почти половина населения, и еще несколько миллионов человек болезнь выкосила на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Изменения климата (например, опустынивание степей) привели в движение кочевые орды аваров, пришедших из Азии. Их натиск на славянские и германские племена в Восточной и Центральной Европе вынудил тех усилить давление на Константинополь. Через несколько десятилетий из аравийских пустынь в восточные провинции ослабевшей империи вторглись арабы, навсегда изменив баланс сил в этом регионе. И хотя им так и не удалось взять столицу Византии (осада Константинополя в 674-678 года и 717-718 годах), но с того времени Восточная Римская империя неумолимо приходила в упадок.

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Немало ученых на основании косвенных данных считают, что юстинианова чума была прямо связана с похолоданием 535-536 годов, вызванным извержением крупного вулкана в Юго-Восточной Азии. Основной «подозреваемый» — сосед Тобы, вулкан Кракатау, известному по катастрофическому взрыву 1883 года.

Русская смута и Перу

Смуту начала XVII века в России многие называют первой гражданской войной в нашей истории, вызванной плачевными результатами правления Ивана Грозного. Но непосредственной ее причиной стал Великий голод 1601-1603 годов, унесший жизни сотен тысяч русских. Ему предшествовали небывалые доселе природные катаклизмы — летом 1601 года в течение десяти недель беспрерывно лили проливные дожди, 28 июля в Москве ударили первые морозы, а 15 августа Москва-река покрылась льдом. То же самое повторилось на следующий год: по свидетельству современников, «на Москве среди лета выпал снег великий и мороз был, в санях ездили». На санях ездили и в Константинополь — по замерзшему Черному морю.

Смутное время на Руси Картина К. Е. Маковского «Воззвание Минина»

Что же за аномалия случилось с погодой на Руси в самом начале XVII века? Одни ученые объясняют эти стихийные бедствия естественными колебаниями климата, вызванными прохождением пика Малого ледникового периода. Но не так давно на основании косвенных научных свидетельств появилась гипотеза о связи природных аномалий в России в 1601-1603 годах с взрывом южноамериканского вулкана Уайнапутина (территория современного Перу), произошедшим 19 февраля 1600 года. Эта катастрофа считается крупнейшим вулканическим извержением за всю историю Южной Америки.

Лета не будет

Вулканы Малайского архипелага «радовали» жителей Северного полушария и в относительно недавнем прошлом. Извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава в апреле 1815 года — одно из мощнейших в исторический период человеческой цивилизации. Пепел накрыл почти весь бассейн Яванского и Флоресского морей, дойдя до островов Ява, Калимантана и Сулавеси, а грохот от взрывов был слышен по всему Малайскому архипелагу. Интенсивное насыщение атмосферы Земли вулканическим пеплом совпало со второй фазой периода минимальной солнечной активности (минимумом Дальтона 1790-1830 годов). Суммарный эффект этих двух факторов привел к кратковременному понижению среднегодовой температуры Земли в диапазоне от одного до двух градусов. Но катастрофа на Тамборе примечательна не столько своим масштабом, сколько последствиями для развития человечества, которые начали проявляться спустя несколько месяцев.

1816 год считается самым холодным за предшествующие 500 лет и вошел в историю под названием «год без лета». Природные катаклизмы, подобные тем, что испытала Россия в начале XVII века, на сей раз поразили Северную Америку и Европу. Северо-восточные штаты США весной охватили беспрерывные дожди с градом, а летом — заморозки. В Англии снег выпал в июне и в августе, в Германии случилось разрушительное наводнение на Рейне, вышли из берегов и другие прежде спокойные реки. Неурожай и массовый голод заставил десятки тысяч европейцев (в основном ирландцев) бросить все и эмигрировать в Америку. В самих США многие фермеры Новой Англии, разоренные гибелью хлеба и падежом скота, двинулись покорять Средний Запад.

Извержение в Индонезии Фото: Ivan Damanik / Globallookpress.com

Некоторые исследователи полагают, что бедствия, лишения и страдания, вызванные извержением вулкана Тамбора, способствовали внедрению многих новшеств, навсегда изменивших нашу цивилизацию. Массовое обнищание граждан вынудило европейские правительства впервые задуматься о механизмах социальной помощи населению. Немецкий ученый Юстус фон Либих, переживший в детстве голодный «год без лета», впоследствии обосновал применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве, став одним из основателей агрохимии.

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В первой половине XIX века по Европе, России и Америке прокатились несколько волн эпидемии холеры. Эта страшная болезнь пришла из Индии, где резкая смена засухи и муссонных дождей после извержения Тамборы способствовала мутации холерного вибриона. Когда власти выяснили, что чаще всего холера распространяется из-за массовой антисанитарии в городах, они озаботились устройством канализации и водопровода. Наиболее радикально к этому подошли во Франции — при Наполеоне III, по инициативе префекта столичного департамента барона Османа, снесли почти весь средневековый Париж, построив на его месте широкие бульвары и кварталы новых современных домов.

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Есть основания надеяться, что сейчас нашей цивилизации не угрожают никакие катастрофические сейсмические катаклизмы. Вероятность извержения спящего Йеллоустонского супервулкана в США, о котором часто любят рассуждать наши доморощенные конспирологи, в обозримой исторической перспективе чрезвычайно мала. Из последних крупных извержений самым неприятным по последствиям для человечества был взрыв филиппинского вулкана Пинатубо в 1991 году. Он привел к незначительному падению среднегодовой температуры на Земле и кратковременному снижению в атмосфере уровня озона. В любом случае, если в ближайшем будущем Землю и ожидают какие-либо климатические изменения, то они вряд ли будут иметь отношение к глобальной вулканической активности.