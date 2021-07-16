Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары

Чрезвычайный риск пожарной опасности был объявлен во всех регионах Украины из-за аномальной жары, которая продолжается в стране уже более семи дней. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в большинстве областей республики столбик термометра днем закрепился на отметке в 32-34 градуса по Цельсию. Ведомство предупредило граждан о возможном возникновении огня в лесных массивах и на открытых пространствах из-за высыхания растений.

Кроме того, обильные, хотя и кратковременные дожди в западных регионах страны создали риск выхода из берегов Сяна и Днестра. За последние сутки уровень воды в них поднялся на 1,5-2,5 метра, создав риск сильных наводнений. «Местами возможно затопление пойм, сельскохозяйственных угодий (уровень опасности — желтый)», — говорится в сообщении.

Ранее аномальную жару синоптики предсказали и российскому Крыму. В ближайшие дни температура воздуха там установится на семь градусов выше климатической нормы — 36-37 градусов по Цельсию. В МЧС рекомендовали жителям и туристам региона поддерживать дома прохладную температуру, находиться в тени и избегать интенсивных физических нагрузок.