Бывший СССР
 
Последние новости
Срок получения паспорта в России сократили в несколько раз
Гостям отеля предложили самим убирать туалеты в обмен на проживание
Издание «Проект» прекратило отношения с нежелательной в России организацией
Береговая охрана Турции обстреляла катер Кипра
В Москве монтажник проломил череп пенсионеру 
Крым снова обновил суточный рекорд по приросту заболевших COVID-19
Напавшего на московских полицейских экс-охранника Обамы отправили в колонию
Подозрительные люди заселились в московский парк 
Россияне бросились скупать жилье в одной стране Европы ради паспортов
Новости партнеров
Прослушать новость

Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sergii Kharchenko / Ukrainian Governmental Press Service / Reuters
Спасатели объявили чрезвычайный риск пожарной опасности во всех областях Украины

Чрезвычайный риск пожарной опасности был объявлен во всех регионах Украины из-за аномальной жары, которая продолжается в стране уже более семи дней. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в большинстве областей республики столбик термометра днем закрепился на отметке в 32-34 градуса по Цельсию. Ведомство предупредило граждан о возможном возникновении огня в лесных массивах и на открытых пространствах из-за высыхания растений.

Кроме того, обильные, хотя и кратковременные дожди в западных регионах страны создали риск выхода из берегов Сяна и Днестра. За последние сутки уровень воды в них поднялся на 1,5-2,5 метра, создав риск сильных наводнений. «Местами возможно затопление пойм, сельскохозяйственных угодий (уровень опасности — желтый)», — говорится в сообщении.

Ранее аномальную жару синоптики предсказали и российскому Крыму. В ближайшие дни температура воздуха там установится на семь градусов выше климатической нормы — 36-37 градусов по Цельсию. В МЧС рекомендовали жителям и туристам региона поддерживать дома прохладную температуру, находиться в тени и избегать интенсивных физических нагрузок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сильный шторм оставил без света сотни поселков и вызвал паводки на Украине
Крыму пообещали аномальную жару
Синоптик предупредил москвичей о погодных качелях
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
16:04 7 июля

Консула Эстонии вышлют из России

03:0814 июля

На Украине заявили о «пославшей» Зеленского Меркель

14:4814 июля

В Грузии пообещали разобраться с партией Саакашвили

Бывший СССР00:0210 июня
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г.

«Наша цель — объединение нации»

Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
14:3914 июля

Названо число получивших российские паспорта жителей Донбасса

14:0914 июля

Украинские хакеры подделали сайт Зеленского и распространяли с него вирусы

14:5214 июля

Украинским силовикам повысят пенсии после неудачного штурма Верховной Рады

Бывший СССР00:01 8 июня

Кредиты, оружие, Шелковый путь.

Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
14:2414 июля

На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами

13:3814 июля

Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»

13:1214 июля

Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО

Россия
В Шереметьево из-за дождя отказали паркоматы
«Пора начинать адаптироваться»
Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
ОНФ объявил о сборе идей и инициатив по развитию системы образования
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
В Госдуме предложили регистрировать самокаты в ГИБДД
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
В Госдуме отреагировали на высылку Эстонией российского дипломата
Все материалы
Мир
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Единый русский народ и проект анти-Россия.
Главное из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
Все материалы
Экономика
Компанию самого богатого человека в мире снова решили засудить
Цена биткоина обрушилась
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Sber AI и Вадим Эпштейн провели интенсив в Британской высшей школе дизайна
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Сбер подарит семьям с детьми 2000 бонусных рублей и «СберПрайм» со страховкой
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» Нурмагомедове
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Появились детали поимки на допинге отобравшихся на Олимпиаду российских пловцов
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Темнокожий игрок сборной Англии оправдался за незабитый пенальти в финале Евро
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Погибший 24-летний игрок НХЛ спас жизнь одноклубнику и его беременной жене
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
WhatsApp запустит новую функцию
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Познер назвал причину негативного отношения к России на Западе
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Издание «Проект» признали нежелательным в России
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Егор Крид пообещал отправить сообщение каждому послушавшему его альбом
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за 10 миллионов рублей
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
104-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Из-за ошибки в документах женщину семь лет отказывались считать живой
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть
Все материалы
Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla
Hyundai Elantra N и ещё 6 «горячих» четырехдверок
С какими моделями может сравниться по динамике новинка из Кореи
Рассекречен новый лифтбек Volkswagen на платформе Golf
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
Новый Subaru Outback добрался до России
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Составлен рейтинг самых популярных пикапов в России
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
«Иностранцам нравятся купола»
Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
В центре Челябинска построят квартал по проекту дизайнера Артемия Лебедева
Финно-угорская этно-группа OYME записала трек в рамках международного проекта
В Калмыкии открылась школа джангарчи
В Дагестане открыли мемориальный комплекс памяти первого президента Чечни
Все материалы