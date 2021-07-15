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Синоптик предупредил москвичей о погодных качелях

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о погодных качелях

Минимум до понедельника, 19 июля, москвичей ждут погодные качели, при которых жара будет сменяться дождем. Об этом предупредил синоптик Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру».

Несмотря на то, что после дождей температура в Москве понизилась на 10-12 градусов, и на улице стало приятнее, 16 июля ожидается снова до 30 градусов — осадки выпадут после обеда.

«Думаю, что до понедельника они будут, может, в один из дней обойдется без дождей, но с понедельника характер погоды станет уверенно станет 22-27 и ни градусом больше», — заявил специалист.

Ранее Шувалов рассказал, что вслед за «пыльным дьяволом» в Подмосковье, который был принят за смерч, Москву ждут новые сюрпризы. По словам синоптика, местами будет достаточно большое количество осадков с интенсивностью до 50 миллиметров в час, локально также стоит ожидать град и шквалистое усиление ветра.

Предыстория: Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
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