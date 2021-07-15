Москвичей предупредили о дождях с градом

Кратковременные дожди и грозы с градом пройдут в четверг, 15 июля, в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик предупредил, что в столице во второй половине дня выпадет до десяти процентов месячной нормы осадков, ожидается до 32 градусов тепла.

«Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару», — сказал Тишковец и добавил, что, по его прогнозам, осадки выпадут с 18 до 19 часов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, что после аномального лета в России есть высокая вероятность сильных морозов зимой. Это связано с глобальным изменением климата. Он добавил, что повторяемость подобного рода явлений будет увеличиваться.