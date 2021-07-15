Россиянам назвали способы легче перенести жару

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал в интервью РИА Новости, как легче всего и с наименьшим вредом для здоровья перенести жару.

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По его словам, жаркое время лучше всего провести в дома в хорошо проветриваемом помещении. Следует ограничить пребывание на улице под прямыми солнечными лучами. Полезно принимать холодный душ.

Кроме того, врач назвал целый ряд напитков, которые помогут эффективно утолить жажду. По его словам, в жаркие периоды следует пить в полтора-два раза больше жидкости, чем обычно. Лучше всего пить чистую воду, прохладную или комнатной температуры.

Также полезен теплый зеленый или травяной чай — он быстро всасывается и дает ощущение утоления жажды. Сок сельдерея и минеральная воды помогут восстановить водно-солевой баланс.

А вот от алкоголя, кофе и газированных напитков врач советует воздержаться. Из-за мочегонного действия они усугубляют обезвоживание и негативно влияют на нервную систему.

Справиться с перегревом поможет одежда светлых тонов из натуральных тканей: лен, хлопок. При этом, врач советует обязательно носить головной убор.

Ранее синоптик в интервью «Ленте.ру» назвал сроки, когда спадет аномальная жара. По его словам, жители северо-западных регионов смогут ощутить приток свежего воздуха уже в эти выходные. Затем, обещает синоптик, на смену палящему солнцу придут дожди.