Кинолог перечислил способы помочь собакам пережить жару

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил способы помочь собакам пережить жару. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, собаки из-за жаркой погоды рискуют получить солнечный или тепловой удары. Он призвал особо внимательно следить за состоянием питомца. Находясь дома, следует плотно закрыть шторы и разместить лежанку животного в хорошо проветриваемом помещении. Также нельзя оставлять собаку без притока воздуха. «Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда», — добавил специалист.

Голубев добавил, что в жаркие дни следует пересмотреть рацион питомца. В такую погоду собаки меньше двигаются и, соответственно, меньше расходуют энергии. Эксперт призвал, не перекармливать их в этот период. Кинолог добавил, что ни в коем случае нельзя оставлять в миске недоеденный корм, так как из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать отравление.

Кроме того, помещение, в котором находится питомец, должно хорошо проветриваться и быть защищено от прямых солнечных лучей. По его словам, если в доме есть кондиционер, следует установить комфортную температуру.

Из-за жары у собак может начаться сильная линька. Голубев посоветовал чаще вычесывать питомцев, помогая сбросить лишнюю шерсть. Он также добавил, что нельзя гулять с собаками под открытым солнцем и следует избегать асфальтированного покрытия, так как они могут обжечь подушечки лап.

Ранее Голубев сообщил, что собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и пожилые животные, а также собаки крупных пород — наиболее уязвимы в жару. По его словам, они могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни их необходимо беречь от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце. «Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки», — отметил кинолог.