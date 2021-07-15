Россия
 
Последние новости
В США объяснили призывы к ударам по Кубе
Во Франции создали искусственное фуа-гра
Глава МИД Афганистана обвинил талибов в кровопролитии
ВОЗ назвала катастрофические последствия COVID-19 среди детей
Польша закупит у США четыре батальона танков Abrams
Россиян предупредили о возможном подорожании трех групп товаров из-за жары
МИД России назвал «пропагандистским залпом» статью о россиянах в ЦАР
Россиянок призвали записываться в спецназ 
Вытрезвители в России станут платными
Новости партнеров
Прослушать новость

Кинолог перечислил способы помочь собакам пережить жару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay
Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил способы помочь собакам пережить жару. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, собаки из-за жаркой погоды рискуют получить солнечный или тепловой удары. Он призвал особо внимательно следить за состоянием питомца. Находясь дома, следует плотно закрыть шторы и разместить лежанку животного в хорошо проветриваемом помещении. Также нельзя оставлять собаку без притока воздуха. «Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда», — добавил специалист.

Голубев добавил, что в жаркие дни следует пересмотреть рацион питомца. В такую погоду собаки меньше двигаются и, соответственно, меньше расходуют энергии. Эксперт призвал, не перекармливать их в этот период. Кинолог добавил, что ни в коем случае нельзя оставлять в миске недоеденный корм, так как из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать отравление.

Кроме того, помещение, в котором находится питомец, должно хорошо проветриваться и быть защищено от прямых солнечных лучей. По его словам, если в доме есть кондиционер, следует установить комфортную температуру.

Из-за жары у собак может начаться сильная линька. Голубев посоветовал чаще вычесывать питомцев, помогая сбросить лишнюю шерсть. Он также добавил, что нельзя гулять с собаками под открытым солнцем и следует избегать асфальтированного покрытия, так как они могут обжечь подушечки лап.

Ранее Голубев сообщил, что собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и пожилые животные, а также собаки крупных пород — наиболее уязвимы в жару. По его словам, они могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни их необходимо беречь от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце. «Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки», — отметил кинолог.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кинолог назвал самых уязвимых в жару собак
Кинолог раскрыл россиянам правила поведения с бегущей навстречу собакой
Кинолог назвал способы развеселить тоскующую собаку