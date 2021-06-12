Кинолог назвал самых уязвимых в жару собак

Собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и пожилые животные, а также собаки крупных пород — наиболее уязвимы в жару. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, они могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни их необходимо беречь от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце.

«Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки. В жаркие дни в целом нужно снизить физические нагрузки для всех собак, но есть такие питомцы, для которых любые нагрузки в жару могут быть опасны», — рассказал кинолог.

Эксперт отметил, что жаркая погода делает собак вялыми и уставшими, им тяжело найти себе место, они часто дышат и потребляют много жидкости. Но бывает, отметил Голубев, что собака плохо переносит жаркую погоду, не демонстрируя особых изменений в поведении и образе жизни. Поэтому хозяевам в жару стоит уделять особое внимание питомцам, в особенности тем, кто находится в зоне риска, и знойные дни беречь животных от излишних нагрузок и палящего солнца.

9 июня в правительстве России поддержали законопроект, запрещающий россиянам в нетрезвом виде и детям до 14 лет выгуливать домашних животных. Кроме того, в документе предлагается ограничить количество питомцев в квартире и запретить содержать их в коридорах и на лестничных клетках.