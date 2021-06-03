Кинолог раскрыл россиянам правила поведения с бегущей навстречу собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев раскрыл россиянам правила поведения с бегущей навстречу собакой. Об этом сообщает РИА Новости.

Если животное бежит навстречу, необходимо встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, ведь тревожный взгляд она может расценить как угрозу, уверен кинолог.

По словам специалиста, взрослым нужно обеспечить безопасное общение детей с питомцами. Им стоит воспитывать ответственное отношение юного поколения к животным.

«Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения», — считает Голубев.

По мнению эксперта, при первой встрече с чужой собакой ребенок должен обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.

«Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку. Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее», — сказал Голубев.

Кроме того, ребенку нужно объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака своим телом. Если собака начинает облизываться, зевать или зажмуриваться, отворачивать голову или поворачиваться спиной — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое и ни в коем случае не удерживать силой, чтобы не спровоцировать конфликт, считает кинолог.

Ранее Владимир Голубев напомнил, что с 1 января 2021 года в России запрещено брать с собой на пляж любых псов, кроме собак-поводырей. Он подчеркнул, что изначально правила устанавливались регионами, а теперь закреплены на федеральном уровне.

В марте жители города Долинска Сахалинской области решили установить памятник бездомной собаке. Таким способом россияне хотят увековечить историю о питомце по кличке Босс, который грелся в местных магазинах, гулял с жителями и иногда ночевал у них. В мае прошлого года пес умер от чумки.