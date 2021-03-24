В российском городе появится памятник бездомной собаке

Жители города Долинска Сахалинской области решили установить памятник бездомной собаке. Таким способом россияне хотят увековечить историю о местном питомце по кличке Босс. Об этом сообщает ASTV.RU.

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Памятник должен появиться в парке Дружбы в мае или июне 2021 года. Установкой будет заниматься скульптор Владимир Чеботарев. По словам волонтеров, городская администрация одобрила идею. Монумент будет посвящен преданным бездомным животным.

Прототипом памятника стал пес по кличке Босс. В 2014 году его вместе с другими щенками родила бездомная собака породы хаски. Местная жительница нашла животных и пристроила их к разным хозяевам. Босса отдали в семью, которая проживала в селе Сокол. Однако через несколько лет собака оказалась на улице в Долинске — грелась в местных магазинах, гуляла с жителями и иногда ночевала у них. Однако в мае 2020 года пес умер от чумки.

В декабре 2020 года памятник собаке появился в городе Дно Псковской области, который два раза признавали самым матерящимся в соцсетях городом России. Монумент посвятили героине стихотворения «Багаж», написанного поэтом Самуилом Маршаком. По задумке, именно в этом месте герои обнаружили, что «маленькая собачонка» пропала.

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