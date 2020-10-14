В Нью-Йорке установили феминистский «неправильный» памятник

В Нью-Йорке установили неправильный с точки зрения древнегреческой мифологии памятник — Горгона Медуза, держащая отрубленную голову героя Персея. Таким образом автор хотел переосмыслить идеи феминизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Скульптор Лучиано Гарбати намеренно перевернул историю — в оригинале Персей отрубил Горгоне Медузе голову, а не она ему. Изначально античное чудовище было прекрасной девушкой, но однажды Медузу изнасиловал Посейдон. Поскольку это случилось в храме, боги разозлились на нее — якобы девушка осквернила святилище, куда побежала в поисках защиты.

Решив наказать Медузу, богиня Афина превратила ее волосы в змей и сделала лицо девушки настолько ужасным, что только посмотрев на Горгону можно было превратиться в камень.

Данная установка известна в обществе как «сама виновата». Гарбати решил переосмыслить скульптуру и поэтому, хоть волосы статуи и выполнены в форме змей, Горгона Медуза похожа на обычную женщину, а не чудовище. Примечательно, что ее установили прямо напротив суда, где выносили приговор продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в многочисленных эпизодах сексуального насилия.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться