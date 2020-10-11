Названы лучшие сторожевые породы собак

Российская кинологическая федерация навала лучшие породы сторожевых собак. Об этом рассказал президент организации Владимир Голубев, передает РИА Новости.

По его словам, для охраны дома и предприятия лучше всего подходят кавказская и среднеазиатская овчарки, московская сторожевая, тибетский мастиф и русский черный терьер. Эксперт отмечает, что охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Он также подчеркнул, что для этого их надо готовить со щенячьего возраста.

Специалист добавил, что сторожевые собаки должны оповещать хозяина о нахождении нарушителей на охраняемой территории, а также отпугивать их лаем и своим видом. В крайнем случае животное может и атаковать недоброжелателей.

Ранее кинологи назвали россиянам породы собак, которые идеально подходят для жителей города. В их числе оказались такса, шпиц, йоркширский терьер и вельш корги пемброк. Указанные породы собак, по данным специалистов, наиболее дружелюбны и приспособлены к городским условиям, в связи с чем могут жить в квартирах.