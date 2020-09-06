Россиянам назвали подходящие для жителей города породы собак

Кинологи назвали россиянам породы собак, которые идеально подходят для жителей города. В их числе оказались такса, шпиц, йоркширский терьер и вельш корги пемброк, сообщает РИАМО со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).

«Потребности шпицев и йоркширских терьеров сильно отличаются от потребностей хаски и алабаев, поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе», — рассказал президент РКФ Владимир Голубев.

Указанные породы собак, по данным специалистов, наиболее дружелюбны и приспособлены к городским условиям, в связи с чем могут жить в квартирах.

Ранее сотрудники Российской кинологической федерации назвали самую опасную для здоровья собак еду. В список запрещенных продуктов вошли какао и шоколад, так как в них содержится теобромин. Чай, кофе и молоко также могут нанести питомцу вред. Кроме того, специалисты не рекомендуют давать собаке авокадо и орехи.