Кинолог назвал пять самых распространенных страхов собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил пять самых распространенных страхов собак. Их он назвал в интервью РИА Новости.

По словам кинолога, достаточно часто у домашних питомцев встречается боязнь резких громких звуков, например, фейерверков, выстрелов или грозы. Он посоветовал заранее готовить собаку к шуму, включая соответствующую аудиозапись и постепенно прибавляя громкость. В идеале приучать ее к таким звукам с раннего возраста и чаще предлагать пищащие, звенящие и мигающие игрушки.

Многие питомцы пугаются поездок в машине, отметил эксперт. Избавить собаку от паники при виде автомобиля можно, дав ей заранее познакомиться с транспортным средством. Он также призвал россиян не заставлять животное садиться в салон: лучше поощрить его, если оно проявило желание зайти.

Кроме того, щенки могут испытывать страх темноты, так как вечером и ночью очертания предметов приобретают неизвестный характер, а шум и движения в кустах способны испугать собаку. Причиной такой фобии могут быть проблемы со здоровьем или неблагоприятный опыт в прошлом. Голубев порекомендовал знакомить собаку с темным временем суток на закате или восходе солнца в тихом месте.

Также собаки, как правило, боятся похода в ветеринарную клинику. Они помнят, что там специалисты проводят непонятные для них манипуляции: делают уколы, чистят уши или зубы, измеряют температуру. Помимо этого в клинике может встречаться множество разных странных запахов и других животных, которые также испытывают страх. По мнению кинолога, питомца следует поощрять за спокойное поведение лакомством и не нервничать, так как животное улавливает состояние хозяина.

Наконец, собаки часто боятся оставаться в одиночестве. Для предотвращения такого поведения собака должна быть с раннего возраста приучена оставаться дома одна. По словам Голубева, животное нужно оставлять на небольшие промежутки времени в отдельной комнате и постепенно увеличивать интервалы. Также у него должны быть игрушки для самостоятельного развлечения.

Ранее кинолог назвал породы собак, которые идеально подходят для жителей города. В их числе оказались такса, шпиц, йоркширский терьер и вельш корги пемброк.