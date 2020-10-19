Кинолог дал советы по выбору безопасных игрушек для собак

Чтобы выбрать безопасную игрушку для собаки, которая не нанесет вред питомцу, нужно обращать внимание на материал, размер игрушки, а также ее детали. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Неправильный выбор игрушки для своей любимой собаки может привести к неприятным последствиям. В лучшем случае собака не заинтересуется игрушкой, в худшем — пострадает или причинит себе вред», — пояснил Голубев.

Чтобы избежать травмирования животного, во время игры его не стоит оставлять без присмотра, посоветовал эксперт. Для собаки лучше всего выбирать игрушки из натурального материала: хлопка, дерева или высушенных жилю Подойдут и качественные синтетические материалы: мягкая резина, латекс или силикон.

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При этом размер игрушки следует подбирать под пасть питомца: большой собаке не составит труда проглотить маленький мячик. А если он не будет привязан на специальную веревочку, то при попадании игрушки в гортань есть риск удушения. Не подходят для собак и игрушки с мелкими деталями — пластмассовыми глазами, пуговицами или усами.

Собакам также нельзя играть с хрупким пластиком, пластиковыми бутылками и тонкими резиновыми мячами. Токсичны для псов и игрушки из вспененного поливинилхлорида.

«Если собака случайно откусит кусок от игрушки, это может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ. Из-за хорошей пластичности этот кусочек не сможет выйти естественным путем ни с рвотой, ни через кишечник. Если пластик останется в желудке, он может вызывать спонтанные приступы рвоты, гастрита, у собаки может пропасть аппетит и упасть активность», — предупредил кинолог.