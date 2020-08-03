Российские подростки спасли из реки собаку и попали на видео

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В Перми двое подростков спасли собаку, которая упала в Каму и не могла выбраться по крутому склону. Их действия попали на видео, его опубликовали в сообществе «Пермь Активная» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что собака плавает у склона и не может залезть на него. Один из подростков вытаскивает собаку за ошейник, держась за веревку в руках второго мальчика — с ее помощью он помогает приятелю подняться. На этом запись обрывается.

28 июля жители Перми выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонувшую в Каме женщину. Предположительно, действие происходило на том же берегу, так как россиянам пришлось поддерживать друг друга на крутом склоне. Очевидцы рассказали, что женщина доплыла на спине почти до середины реки, а потом начала звать на помощь. Ей оказали первую помощь и направили в больницу.