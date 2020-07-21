Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео

В подмосковном Подольске спасли четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна и повисшего на карнизе. Спасение попало на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что под окном стоят несколько рабочих, растягивая одеяло — они услышали плач ребенка и отреагировали. Как пишет «Подъем», ребенок провисел около 15 минут.

В МВД сообщили, что мать в тот момент спала в квартире. По данным ведомства, она была пьяна. Женщина впустила полицейских в квартиру только через четыре часа после произошедшего. Выяснилось, что у нее есть второй ребенок. На женщину составили административный протокол. Детей забрали в Подольскую детскую городскую больницу.

В июне сообщалось, что в Калужской области мужчина оставил на несколько дней восьмилетнего сына одного в квартире и уехал на заработки в Москву. Ребенок попытался выйти на улицу через окно пятого этажа и упал. Мальчик выжил, но получил множественные травмы, его положили в реанимацию.