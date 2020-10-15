Стая бродячих собак спасла россиянку от изнасилования

В Калуге стая бродячих собак спасла девушку от изнасилования, отпугнув нападавшего. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Калужской области.

По данным СК, вечером 3 октября россиянка пешком возвращалась домой с работы. В микрорайоне Бушмановка к ней сзади подошел неизвестный мужчина, повалил на землю и попытался раздеть, чтобы совершить половой акт.

Девушка начала отбиваться и кричать, но рядом не было других людей. В какой-то момент к месту происшествия подбежала стая бродячих собак, тогда мужчина остановился и скрылся. В СК добавили, что предотвращению изнасилования также способствовало активное сопротивление потерпевшей.

Россиянка обратилась к сотрудникам ГИБДД, патрулировавшим прилегающую улицу, и назвала им приметы нападавшего: инспекторы задержали его недалеко от места преступления. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»), он находится под стражей по решению суда.

В сентябре в Санкт-Петербурге служебная собака помогла полицейским спасти 15-летнюю девочку от изнасилования. Сообщение об исчезновении подростка поступило 9 сентября. Собака по кличке Волк Меркурий взяла след по запаху школьницы и привела сотрудников в заброшенный дом, где мужчина пытался изнасиловать ее. Выяснилось, что он, угрожая ножом, совершил с девочкой развратные действия, его задержали.