Мальчик пожертвовал любимой коллекцией карточек с покемонами ради спасения щенка

Мальчик из американского города Ливан, штат Вирджиния, продал любимую коллекцию карточек с покемонами ради спасения собаки и получил в награду упаковку редких коллекционных карточек. Об этом сообщает издание Unilad.

В мае щенок восьмилетнего Брайсона Климанна (Bryson Kliemann) по кличке Брюс заболел, и ребенок очень расстроился. «Мои брат и сестра обычно играют друг с другом, а мне не с кем играть. Поэтому я всегда играю с Брюсом», — рассказал мальчик.

Мать мальчика отвезла питомца к ветеринару. У пса обнаружили опасный для собак парвовирус и оценили лечение почти в 700 долларов (51,3 тысячи рублей).

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Так как у семьи не было денег, чтобы спасти Брюса, Брайсон решил продать коллекцию карточек с покемонами, которую очень ценил. Решение мальчика тронуло его мать. Она опубликовала в сети фотографию, на которой видно, как Брайсон организовал прилавок на обочине дороги. Сколько денег ему удалось собрать — неизвестно.

Женщина создала страницу для сбора средств, чтобы набрать 800 долларов (58,6 тысячи рублей) на лечение и реабилитацию собаки. Однако поскольку слух о великодушии ее сына начал распространяться, в итоге ей удалось собрать больше пяти тысяч долларов (366,5 тысячи рублей). Избыток денег она решила направить на помощь другим больным животным.

После недели лечения Брюс воссоединился с хозяевами. Собаке предстоит еще несколько прививок, но она чувствует себя хорошо.

Когда сотрудники компании Pokémon узнали о произошедшем, они решили поощрить мальчика, и отправили ему упаковку редких карточек с покемонами, которые трудно найти в магазинах.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, во время уборки нашла на чердаке покрытую пылью и паутиной редчайшую карту с покемоном. Стоимость находки составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).