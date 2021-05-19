Женщина нашла в пыли на чердаке редчайшую карточку с покемоном за миллион рублей

Жительница английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, во время уборки нашла на чердаке покрытую пылью и паутиной редчайшую карту с покемоном. Об этом сообщает издание The Sun.

32-летняя Джейн МакАллистер (Jane McAllister) занималась уборкой и наткнулась на старую коллекцию карт с покемонами. Она играла ими в детстве и впоследствии забыла их в доме, где росла.

Когда ее возлюбленный Дейв (Dave) сказал, что такие карты могут дорого стоить, она исследовала информацию на сайте аукциона eBay. Оказалось, что в ее коллекции есть редкая карта с покемоном Чаризардом, у которого из-за брака отсутствует тень. Стоимость такой находки составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

«Коллекция была покрыта пылью и паутиной, но каждая карта была упакована в отдельный пластиковый чехол, поэтому они были в отличном состоянии», — пояснила МакАллистер. По ее словам, теперь необходимо официально оценить карту по шкале от одного до десяти и поместить ее в защитный чехол.

Коллекционная карточная игра Pokémon впервые появилась в 1996 году. Ее создатели взяли за основу видеоигры цикла Pokémon, но разработали собственные правила боев. С тех пор было продано более 30 миллиардов карточек по всему миру.

Ранее сообщалось, что мужчина из британского города Саттон-Колдфилд обнаружил, что старый набор карт с покемонами, к которому он не притрагивался с детских лет, может принести ему состояние. В детстве ему подарили на день рождения большой набор редких карт Pokémon, стоивший тогда 300 фунтов стерлингов, а теперь оцениваемый в 25-30 тысяч фунтов стерлингов.