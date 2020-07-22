Детский подарок с покемонами принесет мужчине состояние

Мужчина из британского города Саттон-Колдфилд обнаружил, что старый набор карт с покемонами, к которому он не притрагивался с детских лет, может принести ему состояние. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 1999 году семилетний брат Найджела Брукса (Nigel Brookes) вернулся домой без своих карт Pokémon и рассказал, что поменялся со знакомыми ребятами. Найджел, которому тогда было 13, не любил играть в Pokémon, но сразу понял, что брата обманули. В результате тот лишился редких карт и остался с обыкновенными. «Он очень расстроился, потом узнала мама, и мне как старшему брату пришлось разбираться», — рассказывает Найджел.

За возвращение карт мать сделала Найджелу дорогой подарок. На день рождения он получил от нее большой набор редких карт Pokémon, стоивший тогда 300 фунтов стерлингов (с учетом инфляции эта сумма соответствует примерно 50 тысячам рублей). Найджел считал, что она потратила деньги впустую, но решил сохранить карты. Он надеялся, что со временем их ценность возрастет, и не прогадал.

«По нашей оценке, за его коллекцию можно выручить в районе 25-35 тысяч фунтов стерлингов, и это минимум, — утверждает аукционер Ричард Уинтертон (Richard Winterton). — Она представляет собой что-то вроде Святого Грааля для серьезных ценителей Pokémon со всего мира».

Набор Найджела Брукса состоит из 103 карт Pokémon первого издания, выпущенных в 1999 году. В него входят две карты с покемоном Пикачу: «Пикачу с красными щечками» с номером 58а, и «Пикачу с желтыми щечками» с номером 58б. Все они идеально сохранились.

Ожидается, что карты будут проданы с аукциона в конце июля. Найджел Брукс планирует потратить вырученные деньги на поездку с детьми.

Коллекционные карточные игры — разновидность настольных игр. С традиционными азартными карточными играми они не имеют ничего общего. По сути, это стратегии, в которых все доступные участникам ресурсы представлены в виде карт. Для матчей игроки составляют колоды, собирая карты и обмениваясь ими. Начинающие могут приобрести готовые комплекты.

Коллекционная карточная игра Pokémon впервые появилась в 1996 году. Ее создатели взяли за основу видеоигры цикла Pokémon, но разработали собственные правила боев. С тех пор было продано более 21,5 миллиарда карточек в 74 странах.